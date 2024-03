'Vingativo e rancoroso', diz Fernanda sobre Bin

Em conversa na academia do BBB 24 (Globo), Fernanda conversou com Pitel sobre Bin, as sister observaram que o funkeiro está irritado.

O que aconteceu

Emparedado, Bin não teve muitas trocas nesta manhã (25) e as sister especulam os motivos do brother para não interagir.