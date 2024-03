No capítulo de segunda (25), da novela "Família É Tudo" (Globo), Electra agradece a atitude de Luca. Andrômeda se desculpa com Chicão.

Júpiter usa parte do dinheiro do cartão que pegou com Catarina. Guto tenta alertar Lupita contra Júpiter. Luca e Electra passeiam em um parque. Plutão se interessa por Nicole.

Vênus critica Catarina por dar o cartão com o dinheiro para a reforma da galeria para Júpiter e Andrômeda. Vênus se surpreende com a compra feita pelos irmãos.