Schueng: Leidy prova que mexer com vencedor é erro crucial em reality show

Leidy Elin, 26, é a mais provável eliminada do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (26). Na maior parte das enquetes de intenção de voto, ela aparece com a maior porcentagem para sair, muitas vezes superior a 70%.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, entende que Leidy se queimou com o público a partir do momento em que se voltou contra o favorito da temporada, Davi Brito, 21. "Mexer com o vencedor é um problema em qualquer reality show, historicamente falando. Por mais certo que você esteja, se for contra o campeão, o público aqui fora vai ficar contra você também - a não ser que consiga sustentar uma narrativa e uma defesa muito boa."