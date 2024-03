Renascer: Após humilhar João Pedro, Inocêncio faz outro filho chorar

No capítulo de "Renascer" desta segunda-feira (25), Augusto fica chateado e chora quando o pai o critica na frente de Rachid. Morena revela a Lu que gostaria que a professora e João Pedro tivessem um romance. Sandra confessa à mãe que está apaixonada por João Pedro.

Venâncio decide procurar Teca após ela sumir de casa. Inácia alerta José Inocêncio para ter cuidado com Rachid. Pastor Lívio dirige o jipe com Padre Santo no carona e nota que ele faleceu. José Inocêncio fica desolado com a morte de Padre Santo.



Deocleciano se preocupa com a aproximação de João Pedro e Sandra. O jovem apresenta a filha de Egídio para Morena. Pastor Lívio se emociona com a homenagem que os assentados fizeram para Padre Santo.

Sobre "Renascer"

O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.