Por onde andam? Saiba como estão os primeiros eliminados do BBB 24

Depois do BBB, a advogada fez uma lipoaspiração para definir o corpo e uma cirurgia para "levantar" o bumbum. "Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian", disse na época.

A ex-sister chegou a fazer publicidade para uma marca de cosméticos, e continua atuando com advogada criminalista.

BBB 24: Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 com 22,71% dos votos Imagem: Reprodução/Globoplay

Lucas Pizane

Pizane foi eliminado em um Paredão de favoritos, com Davi e Beatriz. O ex-brother foi um dos que mais fez sucesso fora da casa, participando de campanhas publicitárias para marcas como MC Donald's.

Dos brothers que deixaram o reality no início do jogo, tem sido o mais ativo nas redes sociais, mostrando seu dia a dia com a namorada e sendo convidado para eventos com celebridades.