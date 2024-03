Após fingimento, Antenor muda de vida e joga balde de água fria em Lúcia

No capítulo desta segunda-feira (25) de "Paraíso Tropical", Lúcia fala de convidar Belisário e Virgínia para jantar e Antenor tem reação grosseira com ela, avisando que não quer o pai em sua casa de jeito nenhum.

Olavo avisa Taís que está chegando o momento de derrotar Daniel e que ela precisa pegar o passaporte do "marido" e fazer com que ele assine o documento de abertura de uma conta conjunta no exterior.



Marion promete ajudar Taís a conseguir o que Olavo está lhe pedindo. Neli tenta dissuadir Joana da decisão de trabalhar para o dono de uma boate. Urbano comenta com Alice que vai ter um jantar na casa de Marion para Lutero.

Sobre "Paraíso Tropical"

"Paraíso Tropical" acompanha a história das gêmeas Paula e Taís (ambas interpretadas por Alessandra Negrini). Embora sejam fisicamente idênticas, suas personalidades são completamente opostas. As duas foram criadas separadas, sem a menor ideia da existência uma da outra.