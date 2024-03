Orochi é visto com carrão de R$ 4 milhões no Rio de Janeiro

Orochi, 25, foi clicado com um automóvel de luxo enquanto deixava a academia, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O cantor ostentou um carro azul modelo McLaren 720, avaliado em mais de R$ 4,2 milhões.

No final do ano passado, o nome de Orochi virou alvo de polêmicas após terminar seu relacionamento com Lara Jucá.