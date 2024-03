Mel Maia compra BMW de R$ 1 milhão e diz estar obcecada: 'Virei meu pai'

Mel Maia, 19, contou que comprou uma BMW X6 blindada e está cheia de cuidados com o veículo novo.

O que aconteceu

A atriz contou que, como tirou carteira de motorista recentemente, investiu em um carro para chamar de seu: uma BMW blindada no valor de R$ 1 milhão. "Meu primeiro carro foi logo uma BM(W). Então, tem muitas coisas nesse carro que eu não estou acostumada. Já explorei", contou em seu stories.

De acordo com a atriz, ela está obcecada pelo veículo e mais cuidadosa do que o normal. "Eu virei o meu pai, aquela pessoa muito chata com a limpeza do carro. Para entrar no carro depois da praia precisa tirar até o último grão de areia. Não pode deixar nada sujo, não come dentro do carro."