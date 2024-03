'Me trate como Jesus': Allan Souza se entrega para viver 'Paixão de Cristo'

Allan Souza Lima, 38, pediu para receber as 'reais chibatadas' de Jesus Cristo, enquanto vive o Messias.

O que aconteceu

"Falei ao diretor: 'Me trate como Jesus. Na hora da chibatada pode bater'", contou o ator à coluna Veja Gente, de Valmir Moratelli. Allan relata ter feridas nas costas do tratamento 'real'.

Allan Souza dá vida à Jesus Cristo na encenação da "Paixão de Cristo", espetáculo que é tradição no interior pernambucano. Para o papel, ele dispensou maquiagem e encarou o sol escaldante nos ensaios. "Quero para mim justamente esse personagem sujo, um Jesus com poeira no rosto. Me encaixo muito bem no papel, tenho traços do Oriente Médio."