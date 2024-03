Lucas se surpreende com resultado do Paredão e afirma: 'Fator Davi'

Lucas 'Buda' e Pitel conversaram sobre a formação do 14º Paredão do BBB 24 (Globo), que conta com Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. O brother se surpreendeu por não ter sido um dos mais votados pela casa.

O que aconteceu

Lucas disse que ficou surpreso ao saber que não foi o mais votado pelo grupo das Fadas, que teve Leidy Elin como alvo nesta berlinda. Ele justificou esta escolha pelo 'fator Davi'.