Lucas reflete sobre ausência de Camila em fotos: 'Acho que pesei a mão'

Ela já tinha falado para mim que não queria ser exposta e tal. Eu acho que eu pesei a mão. Lucas Henrique

Ele apontou que não falará mais sobre Camila. "Falei muito sobre ela aqui... Coisas que eu não precisava. Acho que ela pode estar meio 'pá' com isso. Aí eu vou evitar ficar falando."

Camila Moura anunciou que seu casamento chegou ao fim. A esposa de Lucas Henrique fez o anúncio após ele flertar com Pitel no confinamento. Ela também não apareceu no Vídeo do Anjo e deixou o brother preocupado.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor?

