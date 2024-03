Kerline: Camila Moura precisa se reinventar além do rótulo de 'ex do Buda'

Lucas Henrique, 30, ficou decepcionado após não receber uma foto da esposa, Camila Moura, durante uma ação de Páscoa no BBB 24 (Globo). O participante se isolou e ficou pensativo ao encarar a foto apenas com as irmãs.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, opina que Camila tem colhido muito bem os louros de sua separação de Lucas. "Para ela, é excelente que o Calabreso fique dentro do jogo. A última coisa que seria positivo para a Camila é que o Lucas saísse, porque [ele ficando] essa narrativa continua sendo empurrada com a barriga."