HBO atrasa filmagens do terceiro ano de Euphoria por tempo indefinido

Enquanto isso, o canal responsável pelo show liberou seu elenco para se envolverem em novos projetos. "Estamos permitindo que nosso elenco requisitado busque outras oportunidades", escreveram em nota.

A mensagem se refere ao fato de que o elenco teve suas carreiras alavancadas em 2023, com Storm Reid, 20, vencendo um Emmy por "The Last of Us", Zendaya, 27, Sidney Sweeney, Hunter Schafer, 25, e Jacob Elordi, 26, protagonizando uma sequência de longas desde a última temporada.

Em uma entrevista dada em novembro de 2023, Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max afirmou que a previsão é de que a terceira temporada estreie em 2025 - e segundo o Deadline, a previsão segue confirmada.