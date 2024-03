Filha de Samara Felippo volta a morar com ela após polêmica com Leandrinho

Samara ainda contou que Alicia, 14, filha mais velha dela com Leandrinho, voltou a morar com ela. A adolescente tinha ido morar com o pai nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. "Sim, gente, [ela voltou] há um tempinho já". O ex-casal também tem Lara, 10.

Samara Felippo e filhas, Alicia e Lara Imagem: Araujo/ Agnews

Segundo Samara revelou, os dois estão em disputa judicial por um imóvel comprado quando estavam juntos. A revelação foi feita através das redes sociais e gerou uma série de troca de farpas entre ela e o ex-marido.

Enquanto Samara afirma que Leandrinho colocou o imóvel no nome der seu irmão para evitar a partilha com ela, o ex-jogador rebate afirmando que ela sempre soube e que ele teria direito ao imóvel sozinho por ter pago a maior parte dele.