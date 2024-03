Davi chama sister de ingrata e diz que vai 'desculpar' rival no ao vivo

O brother ainda disse que não consegue entender o jogo da sister. "No último Sincerão, ela me colocou na casa de desprezo. Agora ultimamente ela tá vindo tanto falar comigo, dar risadinha, ontem ali sentado na cadeira ela veio sentar do meu lado. Não é uma pessoa que quer me ver fora do jogo, que vota em mim? Pra que isso. Eu não consigo esquecer, não consigo ser assim. Não consigo querer saber das pessoas que votam em mim e tá na festa dançando comigo. Não consigo", disse.

O baiano também falou sobre Leidy, e disse que este será um "Paredão pesado". "Hoje ela vai querer vir soltar o bocão dela no Sincerão", disse.

"Você tem que que tomar cuidado com o pós", alertou Isabelle.

Davi acrescentou que vai dizer que os demais brothers é que fazem o jogo "girar em torno dele", e não o contrário, e afirmou que se Leidy tivesse pedido desculpas a ele, talvez não fosse eliminada. "Vou falar no ao vivo: eu te desculpo. Vou olhar no olho dela e dizer", continuou Davi. "Mas que isso não se faz com ninguém, você ultrapassou a barreira do limite do jogo".