Após noite de amor, Rosário se declara e cai pra trás com chantagem

No capítulo de "Cheias de Charme" desta segunda-feira (25), Lygia se encanta pela competência de Penha nos cuidados com sua casa. Rosário se declara para Inácio, e ele sugere que ela deixe o emprego na casa de Chayene.



Penha conta para Sandro que foi procurada agiota por causa da dívida do marido. Inácio afirma para Dinha que seu namoro com Rosário é sério.

Otto decide mandar Conrado de volta para o Rio de Janeiro. O jovem recebe uma mensagem de Cida pedindo para reatar o namoro e resolve ignorar, quando Máslova avisa que tem um plano para os dois.

Lygia e Penha encontram Chayene na loja de Messias. Sarmento descobre que Lygia contratou a ex-empregada de Chayene. Fabian surge no apartamento de Chayene e Rosário o confunde com Inácio.