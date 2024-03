'Uma loucura': Carol Biazin conseguiu feat após invadir casa de Ludmilla

É uma música muito dolorida. Acho que é uma das mais doloridas que já escrevi. Ela é muito sofrida mesmo. Eu até brinco que espero muito que as pessoas não se identifiquem com essa música, porque vou ficar com dó.

A produção faz parte do novo projeto de Carol, a turnê "acústico (nem tão pouco assim)". A cantora fará shows em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ingressos estão à venda no site oficial da artista.

'É quem eu sou'

Carol diz não se importar com o rótulo de cantora LGBTQIA+. "Antes de tudo, eu sou cantora e mulher. Nunca coloquei isso como algo qualitativo do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é quem eu sou. E eu não tenho muito como ficar fugindo disso, nem devo fugir mais. Não tem como não falar sobre isso nas minhas músicas."

Furando bolhas. No início da carreira, Biazin fazia mais sucesso entre a comunidade LGBTQIA+. Hoje, ela alcança um público muito maior, com mais de 25 milhões de reproduções e 1,7 milhão de ouvintes mensais no Spotify.