MC Bin Laden após atrito com Fernanda: 'Não quero mais amizade'

O funkeiro insistiu: "Ela chegou gritando comigo, e a Pitel me ameaçar falando que tem seis pessoas para ir no Sincerão... Pitel acha que eu tenho medo dela?".

O capoeirista rebateu: "Como assim? Ela falou que tem seis pessoas para... São seis pessoas que vão amanhã. Acho que você entendeu de forma equivocada".

No papo, relembrou o desentendimento com Fernanda: "O meu erro está onde? De ter sido verdadeiro com a Fernanda. De ter falado: 'Fernanda, naquela hora, joguei um verde porque não sabia se você estava confiando em mim'. Aí ela contou isso na frente das pessoas, sendo que ela combinou que o que a gente conversa os outros não têm que saber. E eu falei: 'Fernanda, isso vai virar um assunto pessoal, não tem necessidade'. Aí ela gritou comigo. Falei: 'Tá bom, deixa para lá'. E ela saiu surtando".

Por fim, destacou que não pretende seguir a amizade com a confeiteira: "Está de boa, só que eu não quero mais essa proximidade, não quero mais amizade, não quero mais conversa. Ela fica com a razão de que ela está certa. Esse bagulho da Fernanda, ela ficou me cutucando, aí a Leidy começou a rir da minha cara, a Giovanna também. Me senti um palhaço".