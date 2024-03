Fernanda analisa postura de brother: 'Quer manipular, mas não consegue'

Fernanda destacou que MC Bin Laden tenta manipular as pessoas no BBB 24 (Globo), mas não consegue. Os dois se desentenderam no Quarto do Líder um pouco antes.

O que aconteceu

Na área externa, Fernanda, Pitel, Leidy e Lucas Henrique conversaram sobre o atrito entre a confeiteira e MC Bin Laden. As sisters entraram em consenso sobre o funkeiro querer impor sua opinião sobre os outros.