Davi chama Fernanda de 'bipolar' e indica: 'Vendo que corda está apertando'

Analisando o 14º Paredão, o brother apontou que dois poderiam ser eliminados: "Eles estavam em maioria, estavam em oito, oito contra cinco. Hoje, eles são seis e dois estão no Paredão. Se forem duas pessoas saindo [no 14º Paredão], eles vão ficar com quatro, aí ela vai entender e perceber que eles estão em minoria"

Davi sugeriu que Fernanda poderia se relacionar com o grupo Fadas como estratégia para seguir na competição: "Ela já está começando a se esticar para cá, conversando com você [Matteus]. Passei por ela hoje, ela falou assim: 'Davi, você está bonito, hein?'. Ela sempre me elogiou..."

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Quarto fadas Reprodução: Globo Quarto Gnomos Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER