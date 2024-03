Alane diz ainda querer se acertar com Leidy no BBB 24: 'Gosto dela'

Alane confessou a Beatriz, no início da noite de segunda-feira (26) no BBB 24 (Globo), que ainda pretende tentar se acertar com Leidy.

O que aconteceu

Alane explicou para Bia porque pretende falar com Leidy. "Eu queria falar com a Leidy agora que, caso ela saia, a gente converse. Caso ela não saia, a gente converse também. Eu tenho medo de ela voltar, eu conversar com ela e ela achar que eu só estou conversando com ela porque ela voltou."