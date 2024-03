Agentes vasculham casas de Diddy em meio a investigação de tráfico sexual

Sean "Diddy" Combs, 54, teve suas casas, nos Estados Unidos, invadidas por agentes do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security), na tarde de hoje.

O que aconteceu

De acordo com o canal de televisão Fox LA, as casas do rapper, em Los Angeles, e em Miami, foram vasculhadas por agentes federais em meio a investigação de tráfico sexual.

Comunicado oficial do Departamento de Segurança: "Hoje cedo, a Homeland: Security Investigations New York executou ações de aplicação da lei como parte de uma investigação em andamento com a assistência da HSI Los Angeles, da HSI Miami e de nossos parceiros locais de aplicação da lei. Forneceremos mais informações assim que estiverem disponíveis".