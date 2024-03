Vini Jr. comenta em foto de Bella Campos e é notado por fãs: 'Ele ataca'

Vinícius Jr., 23, comentou em uma publicação de Bella Campos, 26, e entrou no radar dos fãs nas redes sociais.

O que aconteceu

Vini Jr. deixou um comentário em uma foto de Bella publicada no Instagram. Na imagem, a atriz usava uma camisa do Real Madrid, time do qual o jogador é atacante.

Na publicação, o jogador escreveu: "Madrid!". O comentário estava acompanhado de emojis de coração e um rosto rindo de chorar.