Titãs fazem jus ao nome e promovem verdadeiro encontro de titãs no Lolla

Uma banda com 40 anos de história de hits do rock ao pop funciona como uma caixa-preta para toda uma geração. Foi o que vimos no show dos Titãs no Lollapalooza neste sábado (23). Em 2023, a banda se reuniu depois de 30 anos para 47 apresentações em comemoração aos 40 anos de carreira, e o show do Lolla marcou o último dessa tour — que teve pelo menos metade das datas esgotadas.

A banda formada em 1982 por oito amigos que estudavam no colégio Equipe, uma escola progressista e de classe média alta em São Paulo, de onde saíram muitos outros artistas, voltou a se reunir em sua formação original (exceto pelo guitarrista Marcelo Frommer, morto num atropelamento em 2001) no ano passado para uma série de shows que acabaram gerando um Titãs revival, uma vez que os membros originais não se juntavam no mesmo palco havia três décadas.