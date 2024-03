Ross Lynch, do The Driver Era, conta por que beijou fã: 'Cansei da fama'

A banda The Driver Era, liderada por Ross e Rocky Lynch, fecha o palco Alternativo do Lollapalooza hoje (24). Em conversa com Splash nos bastidores do Cine Joia, os irmãos Lynch falaram do beijo que Ross deu em uma fã argentina, a sensação de ser um símbolo sexual da nova geração e da transição para o novo projeto.

Ross, que estrelou atrações da Disney como "Austin & Ally" e "Teen Beach Movie", afirma que a transição para o projeto foi algo natural. "Algumas pessoas fazem disso uma grande coisa. É uma jogada de marketing para as outras pessoas, quase. Mas eu estou aqui para fazer coisas independentemente do que as outras pessoas pensam. Só segui em frente."

Ele diz que desceu do palco do Lolla Argentina para beijar uma fã porque "cansou da fama". "Não sei. Eu estava no palco e disse: 'Quem quer um beijo?'. E sei lá, pareceu certo. Na verdade, eu estou meio cansado dessa coisa de fama. É algo muito superestimado. A ideia era me sentir livre, por isso decidi fazê-lo."