Roberta Miranda fica fora do São João de Campina Grande e cobra prefeito

Roberta Miranda divulgou prints de conversa com o prefeito de Campina Grande (PB) Imagem: Reprodução/ Instagram @robertamiranda

Tentei até a madrugada de sexta-feira falar com vossa excelência para ver o que estava acontecendo, porque eu não entendi. [...] Eu sou filha da terra. Quantos anos eu fiquei sem pisar no São João de Campina Grande? Até agradeço o senhor pelo favor que o senhor me fez e eu poder ter estado dois anos em Campina Grande, no seu maior São João do mundo. Agradeço esse favor.

Roberta Miranda

Enfim, vamos deixar isso para lá. Acho o seguinte, como o seu avô, que me amava muito e eu também tenho muito respeito por ele: a palavra de um homem é o fio do bigode, não precisa ter assinatura de contrato. A minha palavra como paraibana é a mesma coisa, por isso eu estou aqui. Não fui eu quem falhei com a palavra, não fui eu que não honrei com a palavra.

Roberta Miranda

A Splash, o prefeito Bruno Cunha Lima disse, por meio de sua assessoria, que "historicamente, por questões de mercado e agendas da classe artística, notadamente no período junino, sempre há adaptações, ajustes e anúncios-surpresa na grade de atrações".