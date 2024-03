Mel Maia curte namorado português e ganha elogios ao posar de biquíni no RJ

Mel Maia, 19, está curtindo o namorado português, João Maria Pereira, 18, no Rio de Janeiro e compartilhou uma sequência de fotos no Instagram.

O que aconteceu

Sempre ativa nas redes sociais, Mel Maia tem mostrado a visita do namorado português, com direito a poses na praia, beijos e até um amanhecer preguiçoso com um gatinho entre eles. As imagens foram bastante elogiadas pelos seguidores da atriz.

"Musa", "simplesmente maravilhosa, impecável" e "essa mulher é a mais linda do planeta Terra", foram alguns elogios recebidos por internautas. "Meu Deus, mô", escreveu o namorado João Maria com três emojis de olhos apaixonados.