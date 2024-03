MC Luanna rebate Lolla e cita 'outras questões' por show interrompido

A cantora também postou um pequeno texto em que reflete sofre preconceito com MCs. "Agora eu entendi porque todo mundo conforme vai crescendo artisticamente tira o 'MC' do nome. Tive que aprender do pior jeito".

Entenda o caso

MC Luanna, 29, teve show interrompido neste sábado (23) no Lollapalooza 2024. Após atraso no início da apresentação, artista deixou o palco após cantar por 20 minutos.

Equipe de MC afirmou que organização do Lollapalooza cometeu erro. "Por problemas técnicos do próprio evento — eles mesmos atrasaram o início do nosso show —, simplesmente cortaram tudo sem dar explicações para nossa equipe", afirmaram em contato com Splash.

Cantora é uma das estreantes no evento. Ela também participou de ativações no Autódromo de Interlagos antes da apresentação no Lollapalooza.

A Splash, a organização do festival disse que "o pequeno atraso" no início do show da MC foi "em razão de problemas técnicos". Ainda, ressaltou que a apresentação terminou no horário previsto "para não comprometer a grade de programação".