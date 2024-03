MC Livinho faz tributo a Michael Jackson em show no Lollapalooza 2024

MC Livinho prestou uma homenagem a Michael Jackson durante sua apresentação no último dia de Lollapalooza Brasil 2024, neste domingo (24).

O que aconteceu

Livinho iniciou o show dançando e interagindo com a imagem do astro do pop mostrado em um telão. Ele cantou alguns hits ao se apresentar no palco Perry's by Johnnie Walker.

O cantor, usando um figurino semelhante ao usado por Michael Jackson, fez diversas coreografias ao lado de um time de bailarinos. Ele ainda chamou o sósia do astro, Rodrigo Teaser para performar ao seu lado.