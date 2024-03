Lore Improta fala sobre maternidade e nega gravidez: 'Comi um pouco demais'

Lore Improta, 30, falou sobre maternidade e negou que esteja grávida do segundo filho. "São gases, comi um pouco a mais", disparou ela.

O que aconteceu

A artista acompanhou a gravação de DVD do marido, Léo Santana, e falou um pouco sobre a vida do casal com a filha, Liz, de apenas 2 anos, que acaba de ir pra escolinha. "Liz é bem avançada, bem para frente, já não conseguia fazer mais nada em casa, já estava pintando, desenhando, montando maquete. Aí falei: 'Bora pra escola, fazer uma coisas diferentes', afirmou a artista, segundo a revista Quem.