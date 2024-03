Isabelle faz proposta a Fadas no BBB 24 e Matteus retruca: 'Inventam moda'

Na madrugada de domingo (24) no BBB 24 (Globo), Isabelle fez uma proposta aos brothers do Quarto Fadas: dormir no chão.

O que aconteceu

Isabelle conversava com Beatriz, Alane, Davi e Matteus, quando sugeriu aos participantes. "Bora dormir no chão?"