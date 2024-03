'Não tenho receio': o que Grazi tem a dizer sobre nudez e relações abusivas

Grazi Massafera, 41, em entrevista ao jornal O Globo:

Atriz diz que vem buscando desmistificar a nudez para não caracterizá-la apenas como provocativa e sensual. "A cena no cavalo é um dos maiores clássicos de 'Dona Beja' original. Tem nudez, sim. E parte da história da personagem é não se sujeitar às regras. O corpo feminino é libertador e não pode ser apenas sexualizado. Não tenho receio, desde que faça sentido para a personagem. Estou entregue e muito dedicada a ela."

Ela também admite que já viveu relações abusivas. "A mulher que nunca viveu algo assim, que levante a mão. No filme, Eva está no puerpério, e é chamada de louca. Como toda mulher colocada à prova, ela se questiona. Com os homens, não acontece, porque eles estão sempre com a razão."