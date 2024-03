Novo visual, publis: esposas de Davi e Lucas faturam fora do BBB 24

O BBB 24 (Globo) ainda tem pouco mais de 20 dias pela frente, mas fora da casa, ele já começou a render para Mani Rego e Camila Moura, respectivamente as esposas de Davi e Lucas, ainda confinados no programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Milhões nas redes sociais e publicidade

Aumento no número de seguidores. Com as participações de Davi e Lucas no programa, as duas ganharam muitos seguidores nas redes sociais, ultrapassando a casa dos milhões no Instagram.