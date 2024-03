Desfalcado, Westlife se apresenta como trio neste domingo em São Paulo

A banda irlandesa Westlife se apresenta neste domingo (24), no Espaço Unimed, em São Paulo, com a turnê The Wild Dreams Tour.

O que aconteceu

Banda fará show único no país. A turnê de celebração dos 25 anos do grupo terá sucessos como "Swear It Again", "If I Let You Go", "Uptown Girl" e "Hello My Love", além das faixas de seu novo álbum.

Quarteto será trio. A boyband está desfalcada após Mark Feehily precisar se afastar dos palcos e se submeter a um procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia incisional. Os fãs, entretanto, poderão prestigiar Nicky Byrne, Kian Egan e Shane Filan no palco.