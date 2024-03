Davi reclama de banheiro sujo no BBB 24: 'Pessoal quer vida mole aqui'

Únicos participantes acordados no início da manhã de domingo no BBB 24 (Globo), Davi reclamou com Isabelle sobre a sujeira deixada pelos brothers.

O que aconteceu

Isabelle o questionou. "Tu vai limpar o banheiro de novo, Davi?"