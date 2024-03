Da odontologia ao rap: quem é MC Luanna, que teve show 'cortado' no Lolla?

MC Luanna, 29, teve show interrompido neste sábado (23) no Lollapalooza 2024. Após atraso no início da apresentação, artista deixou o palco após cantar por 20 minutos.

Equipe de MC afirmou que organização do Lollapalooza cometeu erro. "Por problemas técnicos do próprio evento — eles mesmos atrasaram o início do nosso show —, simplesmente cortaram tudo sem dar explicações para nossa equipe", afirmaram em contato com Splash.

Quem é MC Luanna

Baiana, artista mora no Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo, desde criança. Compositora, ela investe na carreira de rapper desde 2020.