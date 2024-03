BBB 24: Grupo dos Gnomos define primeiro alvo para votação de Paredão

Grupo dos gnomos definiu o alvo do voto no próximo Paredão do BBB 24: Matteus.

O que aconteceu

Para o grupo dos Gnomos, a primeira opção de voto é Matteus. Eles também definiram que Isabelle não deve ser uma segunda opção, pois Giovanna salvaria a sister em caso de empate com algum dos outros brothers do grupo.