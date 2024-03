Pitel vence Prova do Anjo e está imune do 14º Paredão do BBB 24

Pitel venceu a Prova do Anjo deste sábado (23) no BBB 24 (Globo) e estará imune no 14º Paredão do programa. Em uma disputa que envolvia rapidez, atenção e agilidade, ela fez o melhor tempo e ganhou a prova.

Como foi a prova

Dessa vez, todos participaram da disputa, sendo que cada brother sorteou a ordem que iria competir. A prova consistia em um circuito, que se iniciava quando o competidor apertasse um botão.