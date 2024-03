Tulipa Ruiz promete 'paredão de hits' em sua estreia no Lollapalooza

Tulipa Ruiz pisa no Autódromo de Interlagos pelo Lollapalooza neste sábado (23) pela primeira vez. Ela figura as paradas de sucesso desde 2010, quando iniciou sua carreira com o lançamento de "Efêmera". O álbum conta com singles como "Só sei dançar com você" e a faixa que leva o mesmo nome do disco.



Desde então, ela foi indicada a diversas premiações, incluindo o Grammy Latino com seu trabalho mais recente, "Habilidades Extraordinárias". Filha do jornalista Luiz Chagas, ela não se deslumbra com a atenção que já recebeu da Academia.

Eu tenho uma grande sorte de ser filha dele. Cresci lendo as críticas culturais que ele fazia. Isso fez com que eu nunca me deslumbrasse, nem com crítica e nem com superelogios. Tulipa Ruiz

Para ela, sua presença no Lolla representa um momento muito especial: "Eu acho muito especial participar de um festival que foi criado por um músico". A primeira edição do festival foi idealizada por Perry Farrell, da banda Jane's Adiction. "Fico feliz de estar no line-up como uma autora, uma artista mulher."