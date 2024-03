Rose Hanbury processa apresentador por boato de affair com príncipe William

Rose Hanbury, 40, apontada como possível affair do Príncipe William, notificou Stephen Colbert, 59, apresentador do The Late Show with Stephen Colbert por piadas com seu nome.

O que aconteceu

Os advogados da aristocrata inglesa enviaram uma notificação para o apresentador americano por reacender os rumores de um caso extra conjugal com o herdeiro real. Ela responsabiliza Cohen por trazer de volta à mídia a antiga "fofoca".

"O boato parece ter ganhado a grande mídia recentemente como resultado de uma piada feita sobre isso no programa", falou a equipe que representa Hanbury em uma declaração à revista In Touch Weekly. "Escrevemos em nome de nossa cliente à CBS e várias outras organizações de mídia para afirmar que a alegação é falsa."