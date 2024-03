Rita Cadillac, tango fetichista: como é o 'Oscar' do mercado erótico

Lado a lado com o trânsito caótico da zona leste de São Paulo no horário de pico, uma fila de pessoas em trajes de gala que incluía estrelas do segmento erótico, como Rita Cadillac, se organizava para entrar no salão de festas do Parque São Jorge. Depois da fila, um tapete vermelho com backdrop e repórteres aguardava os finalistas e convidados da oitava edição do Prêmio Mercado Erótico Sensual e Bem-Estar Íntimo.

Edição especial: 70 anos

Essa era uma edição especial, que comemorava os 70 anos de existência do segmento no mundo e os 50 desde a invenção do primeiro vibrador moderno. A premiação foi criada em 2016 por Paula Aguiar. O objetivo é reconhecer o trabalho de empresas e pessoas que atuam no ramo adulto, das lojas de lingerie aos atores.

A cerimônia é fechada para 600 convidados, finalistas e alguns curiosos que podem comprar um convite para prestigiar.