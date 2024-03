Mais que galã de novela, Xamã prova no Lolla que sabe colocar fogo num show

E então veio o momento mais inusitado: Xamã desceu para dançar e pular no meio do público em "Cachorrada", faixa de Leall. Um ator da Globo pulando no meio do público do Lollapalooza. Só isso.

Ainda fez um excelente freestyle com Major RD, sob as bases de "The Next Episode", do Dr. Dre.

Em uma hora de show, Xamã mostrou que é (bem) mais do que um galã de novela.