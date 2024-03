Quais bandas Tom DeLonge do Blink-182 homenageia em sua guitarra? Descubra!

O T.S.O.L. é um grupo lendário de punk rock norte-americano, que recentemente anunciou um novo álbum intitulado "A-Side Graffiti". A banda Descendents também é um dos principais nomes do punk hardcore. Ambos os grupos têm em comum o com o Blink-182 o fato de terem surgido no cenário musical da Califórnia, nos Estados Unidos.

As bandas The Queers e Fugazi também têm origem na cena do rock norte-americano. Foge desse cenário apenas o grupo britânico Stiff Little Fingers, que surgiu em Belfast, na Irlanda do Norte.

Show no Lolla

O Blink-182 fechou o primeiro dia do Lollapalooza com um show em que trouxe para 2024 a energia punk-pop que fez a banda estourar mundialmente nos anos 1990.

O trio Mark Hoppus (baixista e vocalista), Tom DeLonge (guitarrista e vocalista) e Travis Barker (baterista) subiu ao palco sob a sinfonia "Assim Falou Zarathustra", que entrou para o imaginário pop com o filme "2001 Uma Odisseia no Espaço".