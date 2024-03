Programação Lollapalooza 2024: veja o line-up e horários deste sábado

O Lollapalooza Brasil 2024 chega ao seu segundo dia neste sábado (23). Como de praxe, a programação inclui shows de grandes estrelas do Brasil e do exterior, que representam diferentes gêneros musicais.

Principais shows

Na lista de apresentações internacionais do dia, destaque para Kings of Leon e Thirty Seconds to Mars, no palco Budweiser, Hozier e Limp Bizkit, que se apresentam no palco Samsung Galaxy. Na sequência, está um dos shows brasileiros mais esperados: Titãs. A banda faz o último show da turnê de reencontro, após 30 anos sem apresentações.

A lista de brasileiros ainda inclui nomes como Xamã, Kevin O Chris, Manu Gavassi e Tulipa Ruiz.