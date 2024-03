Pitel e Giovanna são as primeiras participantes no Top 10 do BBB 24

Giovanna e Pitel são as primeiras participantes confirmadas no Top 10 do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Por terem vencido respectivamente as provas do Líder e do Anjo da semana, Giovanna e Pitel estão imunes do 14º Paredão do programa. Assim, ambas não podem ser eliminadas nesta berlinda.