MC Bin Laden elogia Giovanna para rival no BBB 24: 'Muito madura'

Alane e MC Bin Laden conversaram após a Prova do Anjo deste sábado (23) no BBB 24. O cantor elogiou Giovanna, sua antiga affair na casa e rival da dançarina no jogo.

O que aconteceu

MC Bin Laden comentou sua relação com Giovanna, após beijá-la novamente durante a festa da sexta-feira (22). Ele garantiu que agora os dois são apenas amigos.