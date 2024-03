Matteus comenta atitude que teve com Isabelle no BBB 24: 'Me doeu demais'

Isabelle e Matteus conversaram sobre o início da relação dos dois no BBB 24. Cumprindo o Castigo do Monstro juntos, o brother confessou que não gostou de ter colocado Isabelle no primeiro Castigo da edição.

O que aconteceu

Matteus confessou a Isabelle que não gostou de ter colocado a sister no primeiro Castigo do Monstro do reality. A manauara disse que sabia, pois o brother chorou após a escolha.