Leão: Fernanda enfim começa a sair do quarto e a se movimentar no BBB

Embora reconheça a competência do elenco deste ano, Dieguinho entende que só resta a cada um deles se conformar com a derrota iminente. "É uma galera que de fato veio disposta a fazer e acontecer. Está tudo muito bem desenhado e bem construído. De qualquer forma, não tem mais como mudar o enredo dessa história. É fazer filinha para sair [até a vitória de Davi]."

Leão Lobo observou que, apesar do desfecho certo em favor de Davi, há quem esteja ensaiando uma redenção de última hora na casa. "Eles já perceberam isso e, como não têm para onde ir, começaram a brigar, a se dividir... Até estão recalculando suas rotas. A Fernanda, por exemplo, até saiu da cama e está no firme propósito de mudar sua parceria [com Pitel] e tudo o mais."

Fernanda se arrisca ao querer trocar Pitel por Bin Laden no BBB 24

Fernanda, 32, desabafou com MC Bin Laden, 30, que está cada vez mais desconfiada de Pitel, 24, no BBB (Globo). Ela chegou a dizer que está em dúvida entre imunizar o funkeiro ou a alagoana caso vença a Prova do Anjo.

Leão Lobo vê como arriscada a 'troca' de Fernanda ao desconfiar de Pitel para confiar em Bin Laden. "Não acho que ela vá soltar a mão da Pitel, mas está bem claro que a Fernanda está com um pé atrás com ela - e o perigo maior é ela dizer isso para o Bin Laden. Até hoje não se entende bem qual é o jogo dele. Ele vai para cá, vai para lá... É bem movediço."