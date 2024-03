King Gizzard & the Lizard Wizard leva Lollapalooza a uma viagem lisérgica

King Gizzard & the Lizard Wizard trouxe a aura do hard rock setentista pro palco Alternativo do Lolla. Muita distorção nos vocais, bateria à la Keith Moon (The Who), riffs de guitarra emulando Black Sabbath, sintetizadores conversando com o Pink Floyd da fase inicial de Syd Barret, som quente e valvulado feito por seis caras brancos que nem eram projeto quando essas referências todas estavam no auge

A banda formada em Victoria na Austrália em 2010 fez o público bater cabeça. Uniu os fãs de headbang e rock psicodélico com uma performance cheia de vigor e pedais com vocais principais se alternando entre três dos integrantes que cantam.