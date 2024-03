Após briga, Jojo mostra seu muque e dispara: 'Minha rivalidade é comigo'

Na última semana, Jojo foi acusada por uma colega de faculdade de agressão e ofensas. A moça, Gabriela Nascimento, prometeu processar a cantora.

Em conversa com Leo Dias, a vencedora de A Fazenda 12 rebateu as acusações de agressão. No entanto, reconheceu ter "apontado o dedo na cara" da colega durante a discussão.